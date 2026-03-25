Здравословна рецепта днес: Свинско месо със зеленчуци и киноа

Необходими продукти:

300 г свинско филе

1 с.л. зехтин

1 червена чушка

1 тиквичка

1 морков

2 скилидки чесън

2 с.л. соев сос

Сол и черен пипер на вкус

150 г киноа (или 1 ч.ч. сварена)

Начин на приготвяне:

Нарежете свинското месо на тънки ивици.

Загрейте зехтина в тиган и запържете месото до златисто.

Добавете нарязаните на ленти чушка, тиквичка и морков, както и счукания чесън. Гответе 5–6 минути.

Добавете соевия сос, сол и черен пипер на вкус и разбъркайте добре.

Поднесете готовото ястие със сварена киноа.