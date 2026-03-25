Здравословна рецепта днес: Свинско месо със зеленчуци и киноа

Вижте как да я приготвите

25.03.2026 | 06:25 ч. 2
Необходими продукти:

300 г свинско филе
1 с.л. зехтин
1 червена чушка
1 тиквичка
1 морков
2 скилидки чесън
2 с.л. соев сос
Сол и черен пипер на вкус
150 г киноа (или 1 ч.ч. сварена)

Начин на приготвяне:

  • Нарежете свинското месо на тънки ивици.
  • Загрейте зехтина в тиган и запържете месото до златисто.
  • Добавете нарязаните на ленти чушка, тиквичка и морков, както и счукания чесън. Гответе 5–6 минути.
  • Добавете соевия сос, сол и черен пипер на вкус и разбъркайте добре.
  • Поднесете готовото ястие със сварена киноа.
