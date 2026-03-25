Пет зодии, които ще се изправят пред проблеми на 25 март

Този ден е под влиянието на Слънце в съвпад със Сатурн в Овен (тежка, ограничаваща енергия), Луна в Рак (емоционална чувствителност) и квадратури с Нептун и Сатурн – идеално за проблеми, забавяния и вътрешни конфликти. Денят е тежък и „кармичен“ – Сатурн иска да те научи на дисциплина и реализъм. Най-добре е да не започваш нищо ново, да не спориш и да не харчиш пари импулсивно. По-добре се фокусирай върху рутинни задачи, почистване вкъщи или просто почивка.

Овен

Проблемът: Най-тежкият ден за теб. Слънцето и Сатурн са точно в твоя знак – усещаш огромна тежест, ограничения и чувство за „нищо не върви“. Може да има конфликти с началници, забавяне на важни проекти или физическа умора/главоболие. Всичко, което започнеш днес, ще се движи като в кал.

Не насилвай нещата. По-добре планирай и отложи важни решения.

Рак

Проблемът: Луната е в твоя знак, но прави квадратура със Сатурн и Нептун. Емоционална нестабилност, чувствителност и объркване в семейството или вкъщи. Може да има спорове с близки, проблеми с дома (теч, ремонт, неразбирателство) или да се чувстваш „неразбран от всички“.

Избягвай драматични разговори вечерта. По-добре се прибери рано и си направи чай.

Козирог

Проблемът: Сатурн (твоят управител) е в напрегнат съвпад със Слънцето. Чувство за блокада в кариерата или дългосрочни цели. Може да получиш отказ, критика от шефа или да се появи стар проблем, който мислеше, че си решил. Финансови задържания също са възможни.

Приеми го като тест за търпение. Днес не е ден за нови начинания.

Везни

Проблемът: Квадратурите засягат твоята ос на отношенията. Може да има недоразумения с партньор, приятел или колега – някой ще те „подведе“ или ще се появи скрит конфликт. Риск от емоционално разочарование и чувство за несправедливост.

Не се опитвай да угодиш на всички. По-добре мълчи, отколкото да кажеш нещо, за което ще съжаляваш.

Риби

Проблемът: Луната в квадратура с Нептун (твоят управител) носи объркване, илюзии и склонност към грешки. Може да забравиш важна среща, да се изгубиш в емоции или да имаш проблеми с документи/комуникация (остатъчен ефект от ретроградния Меркурий). Здравето, особено имунитетът, също може да подведе.

Провери два пъти всичко и не взимай решения „на сляпо“.