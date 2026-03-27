Рецептата Dnes: задушено заешко месо със зеленчуци

Рецептата за задушено заешко месо със зеленчуци е нискокалорична, богата на протеини и фибри и без пържене. Заешкото месо е изключително постно (много по-ниско съдържание на мазнини от пилешко или свинско), високо на качествен протеин, витамини от група B и минерали. Комбинирано със зеленчуци става перфектен балансиран обяд.

Необходими продукти (за 3–4 порции):

800–1000 г заешко месо

2 големи глави лук

3–4 моркова

2–3 чушки (червени или зелени)

2–3 тиквички (или патладжан за разнообразие)

3–4 домата (пресни или 400 мл консервирани нарязани домати)

4–5 скилидки чесън

2–3 с.л. зехтин (или олио)

200–300 мл доматен сок или бульон (може и вода)

Сок от ½ лимон (или 1–2 с.л. ябълков оцет – за да омекне месото)

Сол и черен пипер на вкус

Подправки: 1 ч.л. червен пипер, 1 ч.л. сушен риган или мащерка, 2–3 дафинови листа, няколко зърна черен пипер

Пресен магданоз или копър за поръсване

Начин на приготвяне (общо време около 1 час и 20 минути)

Подгответе месото: Нарежете заешкото на порционни парчета. Сложете го в купа, посолете, поръсете с черен пипер, добавете сока от лимон и оставете да престои 15–20 минути. Това помага месото да стане по-крехко и премахва специфичния мирис.

Загрейте тенджера или дълбок тиган на среден огън. Добавете 1–2 с.л. зехтин и леко запечатайте парчетата заешко от всички страни за 5–7 минути. Извадете месото и го оставете настрана.

Пригответе зеленчуците: В същия съд добавете останалия зехтин. Сложете нарязания на полумесеци лук и морковите (на кръгчета или пръчици). Задушавате 4–5 минути. Добавете чушките (на ивици), чесъна (нарязан или пресован) и тиквичките (на кубчета). Разбъркайте и гответе още 3–4 минути.

Финално:

Върнете месото в тенджерата. Добави нарязаните домати (или консервираните), доматения сок/бульон, червения пипер, ригана, дафиновите листа и зърната черен пипер. Посолете на вкус. Разбъркайте добре. Ако е нужно, долейте още малко вода/бульон, колкото да покрие почти месото.

Затворете капака и остави да къкри на слаб огън около 50–70 минути (в зависимост от възрастта на заека). Разбърквайте периодично. Заешкото трябва да стане много крехко и да се отделя лесно от костите. Ако използвате тенджера под налягане – около 35–40 минути.

Когато е готово, поръсете обилно с пресен магданоз. Можете да поднесеш самостоятелно или с лека гарнитура – салата от прясна зелена салата и краставица.

Полезни съвети за още по-здравословен вариант:

Ако искате още по-малко калории, пропуснете зехтина или намалете наполовина и гответе в гювеч на фурна (180°C за около 1 час и 30 минути).

Добавете повече зеленчуци: броколи, карфиол, целина – стават чудесно.

За по-ароматно: добавете 1–2 с.л. горчица или щипка кимион.

Една порция (около 250–300 г месо със зеленчуци) е приблизително 350–450 kcal.