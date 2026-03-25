Голямата дъщеря на Ашли Тисдейл навърши 5 г.

Голямата дъщеря на Ашли Тисдейл стана на 5 годинки. 40-годишната певица и актриса отбеляза, че не може да повярва колко бързо е минало времето. Звездата напомни за важния повод с 2 публикации в Instagram.

Първо тя постна клипче с кадри на момиченцето от всички години - като бебе, като по-голямо дете и т.н. То се казва Юпитер, а таткото е съпругът на Ашли - Кристофър Френч.

"Юпитер Айрис, не мога да повярвам, че си на 5 г. Толкова съм горда от това коя си и коя ставаш. Ти си чувствителна, мила, умна, дръзкар eмпатична и толкова любяща към всички около теб. Ние спечелихме лотарията, когато ти избра мен и баща ти да ти бъдем родители. Обичам те повече, отколкото някога ще знаеш!", написа звездата.

