Тенденции при чантите за пролетта

Пролет 2026 вече официално е тук. А както винаги, с новия сезон - посрещаме и нови тенденции в света на модата и красотата. Дамската чанта е не само модерен аксесоар, който внася свеж полъх във визията ни, но и нещо много необходимо. Какви са тенденциите при чантите през тази пролет? Ето отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Чанти с ресни

Те са модери вече от няколко години насам. А и традиционно се завръщат през пролетта и лятото - най-подходящите сезони да ги носите. Част от бохо стила са и любим детайл от този тип визия. Преди чантите с ресни бяха основно за плаж, пикник, музикални и арт фестивали, лежерни разходки в парка. Но сега стават по-изтънчени и елегантни, може да ги носите и на работа, официални събития, по ресторанти, за ежедневието и т.н. Те веднага изпъкват и правят впечатление, безда са прекалено крещящи. За смели дами са.

Непрактични чанти без дръжка

Непрактичното става на мода през пролетта на 2026 г. Удобно ли е постоянно да трябва да държите чантата с една ръка или да не е прикрепена върху рамото ви? Навярно не, но пък сега това е хит. През следващите месеци чантите клъч - без дръжка, като портмонета ще са навсякъде. Както и малки модели, подходящи за парти и тържества, така и големи клъч чанти, в които може да поберете всичко необходимо, но непрестанно трябва да държите чантите в ръката си или под мишница.

