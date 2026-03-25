САЩ увеличават производството на ключови ракетни системи

Министерството на отбраната на САЩ обяви серия от споразумения с водещи оръжейни компании, с които производството на ракети да бъде приведено в "бойна готовност" на фона на бързото изчерпване на запасите от боеприпаси заради конфликта в Близкия изток, предаде AFP.

Засиленото използване на ракети прехващачи от САЩ, Израел и държави от Персийския залив срещу ирански атаки поражда все по-сериозни въпроси за наличните количества от тези изключително скъпи системи.

От Пентагона съобщиха, че производството на ключов компонент за системата за противовъздушна отбрана THAAD ще бъде увеличено четирикратно. Комплексът е предназначен за прехващане на цели на голяма височина, смятан е за един от най-модерните в света и през последните седмици се използва широко в Близкия изток.

Споразумението на Пентагона с Lockheed Martin и BAE Systems засяга производството на системи за насочване на ракетите.

Още през януари Lockheed Martin обяви, че планира да увеличи годишното производство на ракети THAAD от около 100 до приблизително 400 в рамките на няколко години.

Паралелно с това американското министерство на отбраната е подписало и договор с Lockheed Martin за ускоряване на производството на тактическа балистична ракета от ново поколение - наследник на ATACMS, която е била използвана за първи път в бойни действия срещу Иран.

Вашингтон е сключил споразумение и с Honeywell Aerospace за разширяване на производството на "критични компоненти за американския арсенал от боеприпаси", включително електронни системи, пише БТА.