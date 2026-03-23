Собственикът на OnlyFans почина след дълга битка с рака

Милиардерът и собственик на уебсайта за съдържание за възрастни OnlyFans, Лео Радвински, почина на 43-годишна възраст от рак. Говорител платформата заяви, че компанията е "дълбоко натъжена“ заради смъртта му.

"Лео почина мирно след дълга битка с рака. Семейството му поиска поверителност в този труден момент", се казва я изявлението на говорителя.

Радвински е починал в Помано Бийч, Флорида, близо до мястото, където е живял със семейството си в имение за 4 милиона долара в Бока Ратон.

Украинско-американският бизнесмен е имал нетно състояние, оценено на 4,7 милиарда долара, до голяма степен поради мажоритарното участие на фирмата му Fenix ​​International Limited в OnlyFans.

Той е бил директор и мажоритарен акционер на компанията, а също така е бил известен филантроп и бизнес предприемач.

Радвински поема OnlyFans през 2018 г. от семейство Стокли в Обединеното кралство и сайтът се разраства бързо под негово ръководство.

През 2024 г. потребителите са похарчили рекордните 7,2 милиарда долара на платформата за абонамент, а Радвински си е изплатил 1,8 милиарда долара дивиденти от 2021 до 2025 г., според Bloomberg.

Радвински се е опитвал да продаде порнографския сайт миналата година, но източници съобщиха на New York Post по това време, че той се е затруднявал да намери купувач поради бизнес модела му, който е от категорията "X-rated“.

Нетното състояние на Радвински се увеличи рязко по време на пандемията от COVID-19, тъй като карантините принудиха творци и потребители да се насочат към неговата онлайн платформа, базирана на абонамент.

Платформата привлече известни творци, които печелеха милиони на месец, като публикуваха рисково съдържание за своите фенове.

Въпреки огромните печалби от компанията, включително дивиденти от 472 милиона долара през 2023 г., Радвински според съобщенията е искал да продаде OnlyFans.

Вътрешни източници съобщават, че той се е затруднил да намери купувач въпреки огромните печалби, тъй като порнографското съдържание е ограничило цената до едва 2,4 милиарда долара.

През януари Ройтерс съобщи, че може би в крайна сметка е намерил купувач, тъй като OnlyFans проучва продажба на мажоритарен дял на инвестиционната фирма Architect Capital.

Той беше известен с това, че се е затворил в себе си и живееше в разкошно имение за 4 милиона долара във Флорида със съпругата си.

Борбата му с рака беше до голяма степен непозната за обществеността и той беше известен с това, че се движи в тесен кръг, въпреки световния успех на своята порнографска платформа.