Тръмп е готов на по-силен удар срещу Иран

САЩ отправиха остро предупреждение към Иран, като заявиха, че президентът Доналд Тръмп е готов да нанесе още по-силен удар, ако Техеран не приеме военното си поражение. Това заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Reuters.

"Президентът Тръмп не блъфира и е готов да го направи. Иран не бива отново да си прави грешни преценки", каза Левит по време на пресконференция.

Тя подчерта, че ако Иран не приеме реалността и не признае, че е победен във военно отношение, САЩ ще реагират още по-твърдо.

"Ако Иран не приеме реалността и не разбере, че е победен във военно отношение и че ще остане победен и занапред, президентът Тръмп ще направи така, че Иран да бъде ударен по-силно от когато и да било", добави говорителката на Белия дом.

Докато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, редица държави, сред които Пакистан, Турция и Египет, се опитват да посредничат за започване на преговори за прекратяване на конфликта. Засега обаче остава неясно кога и къде могат да се проведат разговорите и дали ще доведат до бърз резултат.

По информация на Reuters, позоваваща се на неназован високопоставен ирански представител, Техеран все още разглежда американското предложение за прекратяване на войната, въпреки първоначалния отрицателен отговор, което показва, че засега не е взето окончателно решение за отказ, пише БТА.

"Преговорите продължават. Те са продуктивни и както каза президентът в понеделник, ще продължат да бъдат", заяви още Карълайн Левит.

Тя допълни, че цените на горивата ще започнат да спадат веднага след приключването на американската военна операция срещу Иран.