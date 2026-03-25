Иран заплаши с нападение срещу страна от региона

"Врагът планира да окупира ирански остров с подкрепата на държава от региона"

25.03.2026 | 23:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че според разузнавателна информация "врагът" планира да окупира ирански остров с подкрепата на държава от региона, без да посочи коя е тя, съобщиха агенциите.

В публикация в X той предупреди, че иранските сили следят действията на противника и при каквато и да е негова стъпка Техеран ще отговори с "продължителни и безмилостни атаки" срещу жизненоважна инфраструктура в страна от региона.

По-рано, цитиран от иранската агенция Tasnim, неназован ирански военен представител заяви, че ако срещу Иран бъде предприета сухопътна операция, може да бъде отворен нов фронт - този път в стратегическия Баб ел Мандебски проток, който свързва Червено море с Арабско море.

Говорител на иранската армия е предупредил, че обстановката в другия ключов проток - Ормузкия - няма да се нормализира и че единствено Техеран ще решава кой може да преминава през него, пише БТА.

