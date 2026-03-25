Откриха 8 кг марихуана и кокаин в блок в Бургас

Два сака и найлонов чувал, пълни с марихуана, са открити при претърсване на избено помещение в жилищен блок в бургаския комплекс "Славейков", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Общото количество на намерения наркотик е около 8 килограма. Дрогата е била укрита в изба на блок 75, използвана от 33-годишен криминално проявен мъж от Бургас. В помещението полицаите са открили и плик с приблизително 80 грама кокаин.

От полицията припомнят, че на 20 март при друга акция в апартамент в жилищния комплекс "Меден рудник" са били намерени около 15 килограма марихуана, съхранявана в пластмасови бидони. От жилището е иззето и оборудване, използвано за отглеждане на конопени растения, пише БТА.