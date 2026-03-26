Синът на актьора Ед Уестуик стана на 1 годинка

26.03.2026 | 23:20 ч.
Снимка: БГНЕС

Синът на Ед Уестуик стана на 1 годинка! 38-годишният актьор от "Клюкарката" стана татко за първи път през март 2025 г. Тогава съпругата му Ейми Джаксън го дари с момче, което носи името Оскар.

Преди дни Ед сподели в профила си в Instagram редица кадри от тържеството по повод първия рожден ден на малкия.
Вижда се, че момченцето е било облечено с бяла риза и бежови панталони. Актьорът е с кафяви панталони и светлосиня риза, а майката - с дълга бяла рокля.

Те позират под син банер за рождения ден на Оскар, тъмносини и бели балони, както и впечатляваща торта на няколко етажа в синьо, кафяво и бяло. Тя е с мечета, подарък, куфари.

Има и снимки на други лакомства, на луксозна украса.

 "Честит първи рожден ден, момченце", написал е Уестуик към кадрите.

