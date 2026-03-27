Джош Дюамел няма търпение да стане татко на момиче

Джош Дюамел няма търпение да се запознае със своята дъщеря. 53-годишният актьор и съпругата му Одра Мари чакат второто си общо дете. И то ще бъде момиче. Двамата вече имат син Шепърд, който се роди през януари 2024 г.

Джош има и син Аксел на 12 г., който е от бившата му съпруга - певицата Фърги.

Сега актьорът се приготвя да стане баща на момиче за първи път.

"Просто съм толкова развълнуван... Нямам търпение да се запозная с нея. И мисля, че има нещо, свързано с бащите и малките им момиченца. Различно е, нали знаете?", коментира звездата пред "E!News".

