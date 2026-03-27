Ново 20: Бракът на принцеса Беатрис не бил в криза

Слуховете, че бракът на принцеса Беатрис и Едоардо Мапели Моци е в криза, бяха отречени.

Преди дни се появи информацията, че отношенията им са напрегнати - заради скорошния арест на бащата на Беатрис - принц Андрю.

Братът на крал Чарлз Трети за кратко беше арестуван на 19-и февруари - заради връзките си с осъдения за сексуални посегателства Джефри Епстийн, който се самоуби през 2019 г.

И източник на "Daily Mail" посочи, че има "дистанция" между принцесата и Едоардо в последните месеци.

Мъжът бил притеснен, че бизнесът му може да бъде опетнен от скандала с Андрю.

Но явно всичко това не отговаря на истината.

Приятел на двойката каза пред списание "Hello!", че просто двамата са заети, но се грижат за децата си.

"Eдинственото нещо, което Беа и Едо навигират, са своите заети кариери и това да се грижат за децата си! И двамата имаха скорошни периоди от време, в които работиха в чужбина и като толкова много работещи родители, балансират работата с грижите за децата. Скорошните мълви, че нещата не са добри между тях, не са изобщо верни.", коментира източникът.

Какво още разказа източникът четете в teenproblem.net