София Ричи стана майка на момче

София Ричи стана майка за втори път. 27-годишната моделка и съпругът ѝ Елиът Грейндж се сдобиха с второ бебе. То е момче и носи името Хенри Сесил Грейндж. Момченцето се е родило на 18-и март.

Всичко това стана ясно от публикация в Instagram на София в сряда.

Звездата постна снимка, на която се вижда как бебето лежи и е облечено в син гащеризон. Лицето му е почти закрито. Зад него пък се вижда по-голямата му сестричка.

"Хенри Сесил Грейндж. 18/03/26 г. Любовите на живота ми", написала моделката към сладкия кадър.

Тя и Елиът събраха много поздравления от фенове и известни личности, сред които Лили Колинс, Никола Пелц и др.

