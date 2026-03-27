Ан Хатауей разказа как е преборила стреса

Ан Хатауей се е отдалечила от стреса. 43-годишната актриса направила съзнателна промяна - да спре да живее живота си като стресиран човек, защото това не било честно спрямо другите хора, които са около нея.

"Не можеш да си прекараш добре на парти, ако домакинята е стресирана или тя позволява на стреса си да си проличи. Просто реших, че не беше честно да преминавам през живота си като стресиран човек. Не искам децата ми да бъдат около това, не искам приятелите ми да бъдат около това, не искам непознати да бъдат около това, не искам хора, с които работя, да бъдат около това. Така че, извърших много работа, за да осъзная как да метаболизирам различно, и по такъв начин да не се чувствам претоварена от всичко, което идва към мен и в което участвам, а всъщност да се чувствам наистина развълнувана от това", издаде звездата пред списание "Harper's Bazaar".

