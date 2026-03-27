Родителите на Никола Пелц приели Бруклин като свой син

Никола Пелц сподели, че нейните родители са приели съпругът ѝ Бруклин Бекъм като свой друг син. 31-годишната актриса и 27-годишният фотограф са заедно от есента на 2019 г. През април 2022 г. те сключиха брак, а през миналото лято подновиха своите обети.

В момента Бруклин не се разбира и вижда със собствените си родители - Дейвид и Виктория Бекъм, но явно е близък с тези на жена си.

Питат Никола как майка ѝ Клаудия и баща ѝ Нелсън са приели съпругът ѝ в семейството.

"Като друг син", отвръща актрисата.

Тя каза още, че Бекъм често играе футбол с братята ѝ.

"Той се разбира наистина добре с моите братя. Те играят футбол заедно много", коментира Пелц пред списание "Elle".

Тя твърди, че Бруклин има най-голямото сърце на света и я подкрепя.

