Тенденции при грима за пролетта

Пролетта скоро настъпи и вече виждаме как нови тенденции превземат света на модата и красотата. Гримът е ключова част от визията на всяка дама - избираме го според вкуса си, според повода, според сегашните тенденции. Кои са хитовете при него през сезона? Ето отговорите на американския "Cosmopolitan".

Бронзова очна линия

Една много интересна тенденция се появява в началото на пролетта. Знаете, че черната очна линия е сред най-предпочитаните и хитови гримове в последните 10-15 години. Оставаме на такава тематика, само че през тази пролет хит ще бъде друг нюанс очна линия - а именно бронзовата. Тя заменя черната, като с нея отново оформяме котешко око или правим графични линии. Бронзовият цвят е по-свеж и нежен, идеален за пролетта.

Розовеещ блясък по бузите

Ако сте любители на пудрите и ружа, залагайте именно на такъв нюанс за пролетта. Розовеещ - не прекалено тъмно, не прекалено светло. Той внася мекота, бодрост, прави ви да изглеждате весели, жизнерадостни, лъчезарни, слънчеви, вдъхва оптимизъм. Класика в жанра е, с розов руж и пудра никога не може да сбъркате, особено, ако търсите пролетно настроение.

