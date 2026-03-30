Утре излиза краткият списък за “Букър”, в дългия е българката Рене Карабаш

“Времеубежище” на Георги Господинов взе наградата през 2023

30.03.2026 | 08:20 ч. 4
Снимка БГНЕС

Краткият списък от шест книги за тазгодишното издание на Международната награда “Букър” ще бъде обявен на утре, 31 март. Всяко от заглавията в него ще получи премия от 5000 британски лири, поделени между автора и преводача. В дългия списък с 13 книги, обявен на 24 февруари, влиза и романът “Остайница” на българската писателка Рене Карабаш, предзаде БНТ.

Това е вторият български роман с авторитетната номинация след “Времеубежище” на Георги Господинов, който спечели първото място през 2023 г. Новият лауреат ще бъде обявен на 19 май 2026 г. на церемония в галерията за модерно изкуство “Тейт модърн” в Лондон.

