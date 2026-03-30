Тейлър Суифт се обясни в любов на Травис Келси от сцената

Тейлър Суифт се чувства щастлива, уверена и свободна. И всичко това - заради годеника ѝ Травис Келси. 36-годишната певица се завърна под светлините на прожекторите през миналата седмица. Тогава тя присъства на музикалните награди на iHeart Radio в театъра "Долби".

И спечели приза за най-добър поп албум за "The Life of a Showgirl", който излезе през октомври. На церемонията звездата се обърна към публиката.

"Албумът "The Life of a Showgirl" беше наистина вдъхновен от енергията, която чувствах, като това да гледам в тълпите и да ви виждам, хора, и да се свързвам с вас всяка една вечер. Така че - албумът дойде с тази енергия - просто да се чувствам наистина щастлива и сила, уверена и свободна. И исках да кажа благодаря на феновете, че ми дават това чувство. Мисля, че този албум вероятно също се усеща много щастлив и уверен, и свободен, защото такъв е начинът, по който аз се чувствам всеки ден от живота ми, заради моя годеник, който също е тук. Така че - благодаря за тези вибрации", каза изпълнителката на сцената.

