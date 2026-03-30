Най-мащабното изследване на Джордан Б. Питърсън излиза и на български

Той е клиничен психолог, дългогодишен преподавател в университета в Торонто и един от най-популярните публични лектори в света. С медийните си участия и глобалния си бестселър "12 правила за живота: Противоотрова срещу хаоса" професор Джордан Б. Питърсън се превърна в един от най-разпознаваемите интелектуалци в западния свят.

Сега за първи път на български език се появява забележителният magnum opus на Питърсън - "Карти на смисъла: Архитектура на вярата", най-мащабното изследване на автора, което очертава рамката на всички негови бъдещи трудове и на чиято база той изготвя популярните си YouTube лекции "Maps of Meaning".

В тази проницателна и задълбочена книга канадският психолог изследва връзката между религиозните вярвания и митове и начина, по който човешкият мозък функционира и изгражда представата си за света.

Години наред Питърсън изучава политология и психология, изследва различни идеологии и митологии и пътува из дебрите на човешкия ум, докато не достига до една истина: "Вярванията създават света, и то съвсем не в преносен смисъл."

Плод на всеобхватната и дългогодишна научна работа на Питърсън, тази книга среща изследванията на колоси като Карл Густав Юнг, Зигмунд Фройд, Джоузеф Камбъл с откритията на невроанатомията, невропсихологията и когнитивните науки, за да разкрие мистериите на човешкия мозък, вярата и разбирането ни за свят, общество, индивид, морал.

Задълбочено и провокиращо, това изследване, дава отговори на разнообразни въпроси:

Защо хора от коренно различни култури и епохи структурират своите митове и вярвания по сходен начин?

Как историите от миналото формират съвременната реалност?

Как изграждаме представата си за света около себе си?

Как внасяме ред в хаоса на съществуването?

Върху какво се градят идеологиите?

Как човешкият ум формира убежденията си?

Какво ни казват приликите в различните обществени системи, идеологии и убеждения за начина, по който работи мозъка?

Как определяме кое е зло и кое – добро?

Комплексен и мащабен в размаха си, този монументален труд обяснява основни културни феномени и фундаменти през погледа и похватите на науката. "Карти на смисъла: Архитектура на вярата" проследява невидимите нишки, които свързват хората от зората на човечеството до днес, и ще промени начина, по който виждате света.