На фона на високите цени: Кои са най-икономичните коли в градски условия?

Ако има нещо, в което декларираното потребление от автомобилните производители се оказва най-далеч от реалността, това е градският трафик. Внезапните ускорения, задръствания, спирания на светофари и ниски средни скорости – всичко това поставя превозното средство под натиск и оказва сериозно въздействие върху данните за хомологацията. А при увеличаващите се цена на горивата ударът по джоба на потребителя е още по-сериозен.

За да улеснят тези, които са се насочили към покупката на нов автомобил, колегите ни от изданието Volante посочиха 11-те превозни средства с най-ниска консумация на гориво в градски условия. В класацията са включени модели, които са тествани в реални условия. И техният разход се отличава от посочения от производителя.

И ако в миналото в подобни класации попадаха всички видове задвижвания – от леки хибриди до пълни и дори дизели, сега основна роля играят пълните хибриди, които се доказват като много икономични. Все пак в топ 10 има и един мек хибрид, докато плъг-ин хибриди са изключени от списъка, тъй като попадат в отделна класацията.

11. Suzuki Swift 1.2 Hybrid - 4.5 л/100 км (бензинов мек хибрид)

Suzuki Swift е на последно място в този Топ 10, като залага една проста технология за електрификация: неговият 1,2-литров мек хибриден двигател с 83 к.с. не може да разчита на електромотор като автономен източник на енергия, но въпреки това постига 4.5 л/100 км в града, което го прави единственият непълнохибриден автомобил в този списък.

10. MG 3 1.5 Hybrid+ - 4.5 л/100 км (бензинов пълен хибрид)

MG 3 се нарежда на десето място със същия разход 4.5 л/100 км, което е впечатляваща цифра, като се има предвид, че системната мощност от 194 к.с. е сред най-високите в този списък. Дори без светкавично бърза автоматична трансмисия, градското шофиране на китайския пълен хибрид е плавно и отзивчиво.

9. Ford Kuga 2.5 FHEV - 4.29 л/100 км (бензинов пълен хибрид)

Ford Kuga, със своя 2.5-литров пълен хибрид със 180 к.с., се класира на девето място. Това се дължи на хибридната технология на компанията, при която двигателят с цикъл на Аткинсън и системата за рекуперация на кинетичната енергия осигуряват разход на гориво от 4.3 л/100 км в трафика.

8. Lexus LBX Hybrid 4WD - 4.16 л/100 км (бензинов пълен хибрид)

Изграден със същите механични елементи като Yaris Cross, Lexus LBX се представя много добре и в града, като успява да измине 100 км с по-малко от 4,2 литра, благодарение на 1.5-литровия хибрид, който в случая 136 к.с. Това, което го прави по-слаб в сравнение с по-популярния му братовчед, в този случай, е допълнителното тегло на задвижването на всички колела.

6. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 2WD - 4.09 л/100 км (бензинов пълен хибрид)

Toyota Yaris Cross комбинира своя 1.5-литров пълен хибрид със 131 к.с. с предно задвижване - избор, който е от полза за ефективността в градска среда. В сравнение със стандартния Yaris, по-голямото тегло на B-SUV е забележимо, но 4,1 л/100 км, постигнати в града, остават много респектиращ резултат за автомобил в тази категория.

6. Nissan Qashqai 1.5 e-Power - 4.09 л/100 км (бензинов пълен хибрид)

Nissan Qashqai e-Power използва оригинално решение: 1,5-литровият бензинови двигател никога не движи колелата директно, а действа изключително като генератор за електрическия мотор с мощност 205 к.с. В града, където скоростите са ниски и спиранията са чести, тази схема изразява максималната си ефективност, позволявайки на японския кросоувър да измине 100 км с по-малко от 4,1 литра.

