Любовната история на Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс

Историята на Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс продължава да бъде един от най-вдъхновяващите примери за любов, партньорство и семейно щастие.

През годините двамата се превърнаха не само в една от най-разпознаваемите двойки в Холивуд, но и в символ на това как успешната кариера може да върви ръка за ръка със стабилен семеен живот.

Тяхната връзка не започва като типична холивудска романтика. Напротив – в основата ѝ стои приятелството. Именно това е една от причините любовната им история да продължава да вълнува феновете и медиите по целия свят, както може да вълнува най-романтичният и трогателен филм.

Първата среща между двамата е по време на снимките на „Зеленият фенер“. Тогава те играят екранна двойка, но извън снимачната площадка животът им е съвсем различен. И двамата са обвързани и никой не предполага, че години по-късно ще се превърнат в едно от най-обичаните семейства в света на шоубизнеса.

Любопитното е, че романтиката между тях се заражда едва след като и двамата приключват предишните си връзки. Самият Райън Рейнолдс неведнъж е разказвал как съдбата ги събира по необичаен начин – по време на двойна среща, на която всеки от тях е бил с друг човек. Именно тогава става ясно, че помежду им съществува специална химия, която не може да бъде пренебрегната.

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Източник: Tialoto.bg