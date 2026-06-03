007 Тръмп: Президентът се самообяви за "най-голямата атракция“

Президентът Доналд Тръмп публикува меме, в което се превъплъщава в емблематичния британски таен агент Джеймс Бонд. Снимката е публикувана в Truth Social.

Тръмп има дълга история в ласкателни сравнения между себе си и известни личности, от Елвис Пресли, сър Уинстън Чърчил и Майка Тереза ​​и да не забравяме сравненията с Исус Христос.

В последната си публикация президентът използва архивна снимка на себе си като по-млад мъж, застанал пред огледало с панели и надпис "Тръмп 007“, пише The Independent.

И докато Amazon MGM търси заместник на Даниел Крейг, Белият дом вече номинира Тръмп за ролята по шеговит начин.

Официалният акаунт на администрацията публикува друго меме, в което Тръмп е облечен в смокинг и размахващ пистолет със заглушител в силует.

Неговият слоган "Направи Америка отново велика“ може да се види, написан със златен военен шрифт в долния десен ъгъл.

Самоличността на следващия актьор, който ще играе учтивия шпионин на Иън Флеминг, остава обект на трескави спекулации, като се твърди, че Арън Тейлър-Джонсън, Том Холанд, Харис Дикинсън, Джейкъб Елорди и Калъм Търнър са сред претендентите.

Крейг изигра ролята за последен път във филма „Няма време за умиране“ от 2021 г., следвайки стъпките на Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън и Пиърс Броснан.

В друг пост в социалната мрежа на президента той публикува снимка, на която се появява пред тълпа от митинги, и се провъзгласи: "Най-голямата атракция“.

Провокациите не спират

Президентът също така публикува винтидж снимка на себе си с покойната поп суперзвезда Уитни Хюстън без ясна причина. Хюстън почина през 2012 г.

Тръмп също така отпразнува изборните победи на републиканските кандидати, които подкрепи на щатските гласувания във вторник, като същевременно запази мълчание по темата за конгресмена от Айова Ранди Финстра, неговият избор в надпреварата за следващия губернатор на този щат, който загуби от бизнесмена Зак Лан на републиканските предварителни избори.

Имаше и друго меме от поп културата, този път сравняващ конгресмена от Демократическата партия на Тексас Джеймс Таларио, който се кандидатира за Сената на САЩ, с Алфред Е. Нойман, луничавия, с празни зъби талисман на списание Mad.

Тръмп преди това сравни бившия министър на транспорта на САЩ Пийт Бътиджидж със същия герой през 2019 г.