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5 златни правила за боядисана коса

За красива и здрава коса

03.06.2026 | 22:38 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Ако се боядисвате от дълго време, вероятно сте забелязали, че боядисаната коса изисква специални грижи. И въпреки че сигурно сте опитвали какво ли не, може би все още допускате някоя от тези 5 грешки. Кои са те?

Миете косата си след боядисване

Най-често срещаната грешка е измиването на косата веднага след боядисване. Пигментите се нуждаят от време, за да се окислят напълно и да се утаят в косъма. Твърде ранното измиване може да отмие до 30% от цвета, преди той да се фиксира правилно. Изчакайте поне 48 – 72 часа преди първото измиване с шампоан.

През този период избягвайте също така стегнати опашки, щипки или топлинно оформяне, които могат да създадат микроскопични пукнатини в кутикулата и да позволят на цвета да „изтече“. Ако наистина се нуждаете от освежаване, използвайте сух шампоан само върху корените.

Не използвате шампоан без сулфати

Стандартните шампоани със сулфати (SLS, SLES) са продукти, които премахват не само замърсяванията, но и скъпия ви цвят. Проучванията показват, че шампоаните на базата на сулфати могат да доведат до избледняване на цвета до 50% по-бързо. Преминете към формули без сулфати с pH между 4,5 и 5,5, който имитира естествената киселинност на косата и поддържат кутикулата запечатана. По-рядкото миене е също толкова важно – идеално е на всеки 2-3 дни и винаги с хладка вода, никога с гореща.

Миете косата с топла вода

Топлата вода е тихият враг на цвета. Тя помага на косъма да „набъбне“, отваря кутикулата и позволява на пигментните молекули да излизат с всяко изплакване.

Източник: 5 златни правила за боядисана коса, които вероятно нарушавате

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