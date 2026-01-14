IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Внесоха законопроект за легализиране на проституцията в Румъния

Тази стъпка предизвика остра реакция на православната църква

14.01.2026
Законопроект за легализиране на проституцията в Румъния беше внесен в парламента. Тази стъпка предизвика остра реакция на Румънската православна църква.

Вносителите на проектозакона аргументират решението си с необходимостта да се регламентира тази дейност.

Според тях проституцията е социална реалност и съществува в криминална форма, поради което е необходимо държавата да предприеме действия за защита на тези жени.

Проституцията в северната ни съседка не е криминално деянието, но се наказва с административни глоби. 

Тагове:

Румъния проектозакон проституция църквата
