Внесоха законопроект за легализиране на проституцията в Румъния

Законопроект за легализиране на проституцията в Румъния беше внесен в парламента. Тази стъпка предизвика остра реакция на Румънската православна църква.

Вносителите на проектозакона аргументират решението си с необходимостта да се регламентира тази дейност.

Според тях проституцията е социална реалност и съществува в криминална форма, поради което е необходимо държавата да предприеме действия за защита на тези жени.

Проституцията в северната ни съседка не е криминално деянието, но се наказва с административни глоби.