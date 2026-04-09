Синът на Трюдо: Баща ми е щастлив с Кейти Пери

Връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо явно продължава да се развива доста добре. Това издаде синът на канадския политик - 18-годишният Хавиер.
Той направи интересни разкрития в подкаста "Can't Be Censored". Младежът говори ласкаво за певицата. Хавиер също се занимава с музика и Кейти му дава съвети.
"Когато съм наистина доволен от някоя песен, изпращам ѝ я. Тя винаги се радва да ми даде съвети или да ми каже какво трябва да променя", казал е той, предават от "Us Weekly".
Момчето споделя, че изпълнителката е мила.
"Тя е супер мила. Тя е супер земна. Тя е страхотна. Мисля, че баща ми е щастлив, така че - това е важно", посочва още Хавиер.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.