Бившият съпруг на Кейти Пери: Нищо против Орландо, но Трюдо?

Ръсел Бранд насочи атаките си към новия романс на бившата си съпруга Кейти Пери с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. В четвъртък, 18 декември, 50-годишният британски комик говори от сцената на събитие на Turning Point USA във Финикс, където спомена бившата си съпруга, която е на 41 години, и 53-годишния политик, обръщайки се към публиката.

"Вижте, Кейти Пери - бях женен за нея. Все още я обичам и се радвам, че майка ѝ е в залата, за да ме чуе да го казвам, но вижте. Бях окей с Орландо Блум, но Джъстин Трюдо? Айде де! Не ме слагайте в една категория с този тип! Този глобалистки послушник", каза Бранд.

Кейти Пери и Ръсел Бранд бяха женени от 2010 до 2012 г., като именно Бранд подаде молба за развод.

Поп звездата и Орландо Блум, който е на 48 години, се запознаха на афтърпарти след церемонията на "Златните глобуси" през 2016 г., а през 2019 г. се сгодиха. През юни 2025 г. двамата прекратиха годежа си след девет години заедно. Те са родители на дъщеря си Дейзи Дав Блум, родена през август 2020 година.

По-рано тази година срещу Бранд бяха повдигнати пет обвинения, свързани със сексуални посегателства и изнасилване, след твърдения на четири жени. Обвиненията за сексуално насилие срещу него излязоха наяве за първи път през септември 2023 г., когато пет жени разказаха за предполагаемите си преживявания в съвместно разследване на The Sunday Times, The Times и публицистичното предаване Dispatches на Channel 4. Една от жените твърди, че е била изнасилена от актьора в град в южна Англия през 1999 г. Други предполагаеми инциденти са се случили в Лондон през 2001 г. и в периода между 2004 и 2005 година. Бранд отрече обвиненията, заявявайки, че "категорично отхвърля" всички твърдения.

Пери и Трюдо предизвикаха слухове за връзка през юли 2025 г., когато бяха забелязани на среща в Монреал, Канада.

"Интересуват се един от друг, но ще е нужно време, за да се види накъде ще тръгнат нещата= Тя пътува по целия свят, а той подрежда живота си, след като вече не е министър-председател на Канада, но има привличане. Имат много общо.Музиката е едно от многото неща, които могат да споделят. И двамата са идеалисти и все още живеят в свят, в който вярват, че могат да правят промени, макар че това е станало по-трудно", казва източник.

Двамата направиха първата си публична поява като двойка през октомври 2025 г. на кабаре шоу в Crazy Horse Paris по случай рождения ден на Пери.