След Великден: 5 храни, които ще върнат баланса на организма

Великден обикновено минава с богата трапеза, повече храна и любими сладки изкушения като козунака. Често е трудно да устоим на всички вкусни предложения, затова след празниците е добре постепенно да се върнем към по-балансиран режим на хранене и по-леки ястия. Не е необходимо да прибягваме до строги диети, за да се почувстваме отново добре и във форма.

Вижте 5 полезни храни, които помагат на организма да се изчисти по естествен път и да се зареди с нова енергия след великденските празници.

Броколи

Броколите са идеално допълнение към разтоварващия пролетен режим след празниците, тъй като ускоряват естествените процеси на детоксикация. Този зеленчук е богат на антиоксиданти, които защитават тялото и помагат за елиминирането на натрупаните токсини в организма, сочат западни изследвания. В броколите се съдържат и специални фитонутриенти, които стимулират работата на черния дроб и подобряват общото състояние на организма.

Цвекло

Известно със своя наситен червен цвят и противовъзпалителни свойства, цвеклото е отличен съюзник в пречистването на тялото. Тези тъмнолилави дарове на природата са богати на магнезий, желязо и витамин С. Комбинацията от тези хранителни елементи превръща червеното цвекло в идеалната храна за подсилване на метаболизма и възстановяване след тежките празнични трапези.

Лайм

Ако търсите начин да освежите организма си, лаймът е чудесен избор. Високото съдържание на витамин С в него доказано подпомага естественото пречистване. Освен това лаймът има алкализиращ ефект, който помага за възстановяване на pH баланса в тялото и подобрява работата на имунната система.

Добавете малко сок от лайм към водата си за бърз и лесен старт на деня, към чай, фрешове, смутита.

Джинджифил

В случай че усещате стомаха си чувствителен или подут след консумацията на по-тежка храна, джинджифилът е вашата ароматна подправка. Той съдържа голямо количество антиоксиданти, които подпомагат храносмилането и успокояват стомашно-чревния тракт. Джинджифилът е изключително ефективен при намаляване на газовете и дискомфорта, като ви помага да се почувствате по-леки почти веднага.

Допринася и за елиминирането на излишните задържани течности. Настърганият корен от джинджифил е подходящ за чай, като добавка към фреш. Подправката може да добавите и към супи.

Авокадо

Богато на есенциални мастни киселини, авокадото помага на тялото да блокира усвояването на нездравословните мазнини, установяват учени. Смята се, че редовната консумация на авокадо подпомага понижаването на „лошия“ холестерол, благодарение на хранителни вещества, които ни осигурява, като фибри, калий, витамини К, С, Е, В9 и други.

Авокадото подпомага функцията на черния дроб при преработката на синтетични химикали и токсини, което го прави задължителна част от менюто за възстановяване.

