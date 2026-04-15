Домашни начини за справяне с напуканите пети

Напуканите пети са често срещан, но и често пренебрегван проблем на краката, който може да варира от лек козметичен дефект до болезнено състояние, което засяга ежедневния комфорт. Независимо дали са причинени от суха кожа, продължително стоене прави, неподходящи обувки или дори определени здравословни състояния, тези цепнатини на задната част на краката могат да се появят постепенно и да станат упорити, ако не се лекуват правилно.

Добрата новина е, че с последователна грижа, правилно овлажняване и няколко разумни навика можете постепенно да възстановите гладкостта и здравината на петите. Ето някои хитри и лесни начини да излекувате напуканите пети.

1. Подготовка на кожата

Започнете с накисване на краката в хладка вода за около 10–20 минути. Това омекотява твърдата и суха кожа и я подготвя за нежно ексфолиране. Използвайте мек, почистващ продукт без аромат и избягвайте горещата вода – твърде високата температура може да отстрани естествената влага на кожата.

2. Нежно ексфолиране

След накисването, леко премахнете мъртвата и твърда кожа с пемза, мека пила за крака или гъба. Работете с кръгови движения, а не с грубо търкане, което може да раздразни или влоши цепнатините. Ограничете ексфолирането до 2–3 пъти седмично.

3. Заключване на влагата

Докато кожата е все още леко влажна, нанесете богат овлажнител или балсам за пети. Търсете продукти с активни съставки, които задържат влагата и омекотяват твърдата кожа:

Вазелин или минерално масло за задържане на влагата

Урея, млечна киселина или салицилова киселина за намаляване на твърдостта

Глицерин, масло от ший или серамиди за дълбока хидратация

Нанасяйте два пъти на ден особено преди лягане за по-бързо възстановяване.

4. Защита през нощта

За по-добро усвояване на овлажнителя и за предотвратяване на загуба на вода, нанесете тънък слой вазелин и носете чисти памучни чорапи през нощта. Това създава топла среда, която подпомага по-дълбокото навлизане на влагата в кожата.

5. Поддръжка през деня

Изберете обувки с подходяща опора, които намаляват натиска върху петите. През деня използвайте по-лек крем за крака при нужда и обмислете поставянето на подложки или силиконови възглавнички за петите, за да предпазите третираните цепнатини от триене.

