Васил Найденов: Истината струва скъпо

Хората не са подготвени за онова, което се случва по света. Така големият български музикант Васил Найденов описа геополитическата обстановка в ефира на "Опорни хора".

Певецът беше специален гост на предаването в навечерието на Възкресение Христово и в разговор с Ганиела Ангелова направи откровена равносметка за вярата, житейските уроци и посланията, които иска да остави след себе си.

"Природата е по-силна от всичко"

Васил Найденов подчерта, че както винаги именно природата показва истинската си мощ над всичко човешко.

"Природата е по-силна и от атомни изригвания. И отново има пролет, и отново се случва това, което човекът не може да отнеме - тази жажда за живот... Нашето поколение, малко или много, е захранено с едни идеали на хора, които искаха да променят света, да променят планетата, да променят начина на мислене. Хората сме толкова малки, дребни и все още незнаещи. Още много има човечеството да учи", каза той.

"Тези войни са лишени от логика"

По думите му случващото се в последно време е трудно обяснимо и още по-трудно приемливо.

"Тези войни, които станаха напоследък, това е лишено от логика. Кой е предполагал, че в XXI век всичките тези амбиции на кой ли не ще убиват хора и ще променят цялото човечество... Няма логика. Тъжното е, че тези, които произвеждат тази отрицателна енергия, те не отиват на фронта. Те стоят отзад някъде", посочи музикантът пред Bulgaria ON AIR.

Истината боли, но трябва да се търси

Според Найденов човек трябва да има смелостта да търси истината в професията си, дори когато това носи загуби и разочарования.

"Независимо от това какво губи, защото истината струва скъпо. Истината струва неудобство на хората около теб, истината е нещо, което боли понякога. Всеки сам решава за себе си каква е истината и тя за всеки е различна. От много истини ме е боляло - истината е най-страшна, когато те предават приятели. То е много по-страшно даже от предателството в любовта", коментира певецът.

"Всички ние сме длъжници на публиката"

В края на разговора Васил Найденов отправи благодарност към хората, които през годините са останали до него и са подкрепяли музиката му.

"Благодаря! Не го казвам от куртоазия - музикалната любов не се купува с пари, не се купува с фалшиви писма, покани и какво ли не. Голяма част от българите ме бяха избрали да бъда един от тези щастливци. И аз съм винаги задължен на тези хора... Всички ние сме длъжници на публиката", каза той.