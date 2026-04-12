Портрет от Пикасо ще бъде спечелен срещу 100 евро

Портрет, нарисуван от Пабло Пикасо, може да бъде спечелен на лотария само за 100 евро.

Според CNN, наградата ще бъде картината „Женска глава“, нарисувана през 1941 г. Творбата, оценявана на над 1 милион долара, ще бъде разиграна на 14 април на търг на Christie's в Париж сред хората, закупили специални лотарийни билети.

Общо са налични 120 хиляди билета. Така организаторите могат да съберат 12 милиона евро. Събраните средства ще бъдат насочени към Фонд за изследване на болестта на Алцхаймер. От тях 1 милион ще получи Галерия „Опера“, която притежава картината, пише Сега.

Както припомня Associated Press, това не е първият път, когато картина на Пикасо може да бъде спечелена срещу 100 евро. През 2013 г. техник от Пенсилвания печели „Мъж с цилиндър“ (1914). А през 2020 г. счетоводителка от Италия, на която синът ѝ подарил лотариен билет, печели натюрморт от испанския художник.