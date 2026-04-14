Човешкото население вече е 8,3 млрд. души и е отвъд капацитета на Земята

Човешката популация вече е нараснала твърде много и изисква твърде много, за да може Земята да я поддържа устойчиво при сегашните нива на потребление, предупреждава ново проучване, цитирано от ScienceAlert.

Въз основа на повече от два века данни за населението, екип, ръководен от Кори Брадшоу от университета Флиндърс в Австралия, установи, че човечеството живее далеч отвъд границите на това, което нашата планета може да поддържа в дългосрочен план.

Еколозите описват способността на дадена среда да поддържа популацията на даден вид като неин "носещ капацитет". Това е оценка за броя на индивидите от даден вид, които могат да оцелеят в дългосрочен план, въз основа на наличните ресурси и скоростта, с която тези ресурси се регенерират.

Нашият собствен вид, Homo sapiens, е особено добър в разширяването на границите на този "носещ капацитет", с нашата склонност да намираме технологични решения за преодоляване на естествените ограничения на обновяването на ресурсите - особено чрез използване на изкопаеми горива.

Интересното е, че терминът "носещ капацитет" произлиза от корабоплавателната индустрия в края на 19 век, когато корабите, задвижвани от въглища, са заменили тези, задвижвани от вятър. За първи път е използван за изчисляване на количеството товар, което един от новите кораби може да превозва, без да измества основните въглища и вода, необходими за действителното захранване на кораба, или екипажа, необходим за неговата експлоатация.

Именно този преход към изкопаеми горива в корабоплаването и други индустрии е довел до фундаментално бърз растеж на населението през 20-ти век - нещо, за което всички си спомняме, докато войната между САЩ и Иран шокира глобалните доставки на гориво и глобалното население, което зависи от тях.

Сегашното население на Земята е приблизително 8,3 милиарда

"Днешните икономики, основани на непрекъснат растеж, очевидно не разпознават регенеративните ограничения на устойчивото разширяване на населението, защото изкопаемите горива изкуствено компенсират разликата", пише екипът зад изследването.

Брадшоу и екипът са създали базирана на доказателства оценка на човешкия капацитет за превоз, използвайки модели на екологичен растеж, за да проследят промените в размера на населението и темповете на растеж през последните два века, в световен и регионален мащаб. Те разграничават максималния капацитет на носене - теоретичният, абсолютен лимит, независимо от това колко глад, болести и войни са съпътствани от него - и оптималния капацитет на носене, при който размерът на населението е едновременно устойчив и отговаря на минимален стандарт на живот.

"Земята не може да се справи с начина, по който използваме ресурсите. Тя не може да поддържа дори днешното търсене без големи промени, като нашите открития показват, че натоварваме планетата по-силно, отколкото тя може да се справи", казва Брадшоу.

Преди 50-те години на миналия век те установиха, че човешкото население е нараствало с все по-бързи темпове, но в началото на 60-те години този темп на растеж започва да се забавя, въпреки че населението продължава да се увеличава.

"Тази промяна бележи началото на това, което наричаме "негативна демографска фаза", обясни Брадшоу. "Това означава, че добавянето на повече хора вече не води до по-бърз растеж. Когато изследвахме тази фаза, установихме, че глобалното население вероятно ще достигне пик някъде между 11,7 и 12,4 милиарда души до края на 60-те или 70-те години на 21 век, ако настоящите тенденции се запазят."

Около 12 милиарда е абсолютният максимален прогнозен капацитет

Но той е е далеч от оптимума при настоящите ни нива на потребление на ресурси, които Брадшоу и екипът изчисляват на 2,5 милиарда.

Това е първото проучване, което изследва връзките между темпа на промяна на населението на глава от населението и дългосрочния среден размер на населението. То разкри, че човешките общества са се изместили от тенденция, при която повече хора означават по-висок темп на растеж на населението, към такава, при която кривата започва да се изравнява: тоест, с по-голям размер на популацията, темпът на нарастване намалява.

Но дори и с тези по-бавни темпове на растеж, нашето население вече е далеч над устойчивия капацитет, даден от моделите на Брадшоу и екипа.

Разликата между оптималния им брой от 2,5 милиарда и настоящия ни размер на популацията от 8,3 милиарда може да помогне да се обяснят проблемите със свръхконсумацията, пред които е изправен нашият вид в момента.

Например, през януари тази година ООН обяви, че светът е в състояние на "воден фалит". Популациите на животните се сриват поради неспособността им да се конкурират с нас за ресурси или да се справят с апетитите ни.

И нашата зависимост от изкопаеми горива за увеличаване на капацитета на Земята в краткосрочен план - например за създаване на торове, които хранят нашите култури, и за захранване на натоварения ни живот - очевидно също не се развива добре за нас. Изкопаемите горива също така водят до причинени от човека климатични промени, които нарушават екосистемите и природните ресурси в световен мащаб.

Температурната аномалия, екологичният отпечатък и общите емисии се обясняват по-добре с увеличаването на размера на населението, отколкото с увеличаването на потреблението на глава от населението.

"Системите за животоподдържане на планетата вече са под напрежение и без бързи промени в начина, по който използваме енергията, земята и храната, милиарди хора ще се сблъскат с нарастваща нестабилност", твърди Брадшоу. "Нашето проучване показва, че тези ограничения не са теоретични, а се разгръщат в момента."

Но макар проучването да рисува доста задушаваща картина на човешкия живот на Земята, изследователите казват, че времето все още не е изтекло.

"Земята не може да поддържа бъдещото човешко население, или дори днешното, без основен ремонт на социално-културните практики за използване на земя, вода, енергия, биоразнообразие и други ресурси", пишат авторите на изследването. "По-малките популации с по-ниско потребление създават по-добри резултати както за хората, така и за планетата. Прозорецът за действие се стеснява, но смислена промяна все още е постижима, ако нациите работят заедно."

Както при всяко моделиране в глобален мащаб, има ограничения

На Земята непрекъснато се развиват твърде много променливи, за да могат учените да обяснят всичко, което влияе върху размера на популацията, скоростта на промяна и капацитета на популацията, така че тези числа трябва да се приемат като оценки, валидни само в рамките на наборите от данни, на които са базирани.

Капацитетът на популацията има и тревожни етични последици: не всички хора на Земята имат едни и същи възможности или консумират едни и същи ресурси, а дискусиите около мерките за контрол на популацията често са изпълнени с расизъм и дискриминация срещу хората с увреждания.

"Трагедията е, че човешкото усилие е прекъснало неизбежните коригиращи обратни връзки, които капацитетът на популацията налага, без да ги замени с хуманни и екологични коригиращи обратни връзк", заключават авторите.