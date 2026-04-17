София Вергара поздрави любимия си съпруг за 80-ия му рожден ден

Ед О'Нийл и София Вергара играят влюбена двойка на малкия екран в продължение на 11 години, но изглежда, че любовта им в реалния живот е също толкова силна.

53-годишната актриса използва профила си в Instagram, за да поздрави публично колегата си от "Модерно семейство" по случай 80-ия му юбилей. О'Нийл отпразнува рождения си ден на 12 април и получи множество добри пожелания от своите известни приятели и фенове, но това на София привлече най-голям интерес.

"Feliz cumpleaños на моя любим съпруг! Липсваш ми, Ед О'Нийл!", написа актрисата под снимка с Ед. На нея двамата са се прегърнали по време на парти, на което Вергара носи бляскава синьо-зелена рокля, а О'Нийл е в класически костюм с бяла риза.

