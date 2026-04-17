Дрехите с пеплум отново на мода, завладяха и "Оскар"-ите

Нова тенденция превзема пролетта. Още в началото на сезона забелязахме, че на мода се връщат един особен тип ретро дрехи. И на церемонията по раздаването на наградите "Оскар" някои звезди заложиха именно на такива тоалети.

Става дума за дрехи с пеплум, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan". Топове, блузи, туники и рокли с пеплум отново ще са навсякъде около нас през по-топлите месеци.

Пеплумът е разкроена ивица плат, леко вълниста и приличаща на перелина. Затова тя прави дрехите стилни, официални, изискани. С пеплум елемент сте като принцеса или холивудска знаменитост.

Интересното е, че пеплумът основно се забелязваше върху рокли, туники, блузи, но сега започва да краси още якета, сака, ризи. И така тенденцията става още по-популярна.

Дрехите с пеплум изглеждат някак магично, веднага правят впечатление.

На наградите "Оскар" на тоалети с такъв елемент заложиха Дуа Липа и Кейт Хъдсън.

