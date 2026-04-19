Защо листата на мушкатото пожълтяват?

Мушкатото, познато още като здравец (Pelargonium), е едно от най-обичаните растения за балкони и градини. Но когато листата му започнат да пожълтяват, дори и най-опитните градинари се притесняват. Добрата новина е, че в повечето случаи проблемът има решение. Ето най-честите причини за пожълтяване и как да се справите с тях.

Естествено стареене на листата

Ако пожълтяването започва от най-долните, по-стари листа, а останалата част от растението изглежда здрава и зелена, най-вероятно нямате проблем. Това е напълно естествен процес - по-старите листа умират, за да освободят място за новия растеж.

При вътрешни условия този процес е по-забележим, защото растението получава по-малко светлина и произвежда по-малко млади листа, които да прикрият пожълтелите.

Неправилно поливане

Това е най-честата грешка. Мушкатото не обича нито прекалено мокра, нито прекалено суха почва.

Прекаленото поливане води до задушаване на корените и създава условия за гниене. При преовлажняване долните листа пожълтяват масово.

Недостатъчното поливане също причинява пожълтяване, като първо засегнатите участъци са ръбовете и върховете на листата.

Ниско pH на почвата (прекалено кисела среда)

Това е особено често срещан проблем при мушкатото. Оптималното pH на почвата за това растение е между 5.8 и 6.5-5. Когато pH падне под 5.8, желязото (Fe) и манганът (Mn) стават прекалено достъпни за растението. То започва да ги абсорбира в токсични количества, които се натрупват в долните листа.

Симптомите включват: пожълтяване между жилките на листата (интервенална хлороза), появяване на жълти петна, последвано от потъмняване и загиване на тъканите по ръбовете. В тежки случаи листата окапват.

