Новини Днес | 74

Рецептата Dnes: Мляно телешко със зеленчуци

Много вкусно ястие

19.04.2026 | 08:13 ч. 14
Снимка: istock

Снимка: istock

Бърза, лесна и много вкусна рецепта за вечеря или обяд. 

Съставки: 

  • 500 г телешка кайма
  • 1 с.л. зехтин
  • 1 средна глава лук, нарязана на кубчета
  • 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • 1 средно голяма тиквичка, нарязана
  • 1 червена чушка, нарязана
  • 1 морков, нарязан на тънки филийки
  • 200 г зелен фасул
  • 1 ч.л. риган или смес от подправки
  • Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте зехтина в голям незалепващ тиган на среден огън.
  • Добавете нарязания лук и чесън и гответе, докато лукът стане прозрачен.
  • Добавете каймата и я разбийте с шпатула, докато се запържи и не остане розова част.
  • Добавете нарязаните тиквичка, червена чушка, морков и почистен фасул.
  • Подправете с риган, сол и черен пипер.
  • Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат и каймата е напълно готова.
  • Свалете от огъня и сервирайте топло.20

