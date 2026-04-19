Рецептата Dnes: Мляно телешко със зеленчуци

Бърза, лесна и много вкусна рецепта за вечеря или обяд.
Съставки:
- 500 г телешка кайма
- 1 с.л. зехтин
- 1 средна глава лук, нарязана на кубчета
- 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
- 1 средно голяма тиквичка, нарязана
- 1 червена чушка, нарязана
- 1 морков, нарязан на тънки филийки
- 200 г зелен фасул
- 1 ч.л. риган или смес от подправки
- Сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте зехтина в голям незалепващ тиган на среден огън.
- Добавете нарязания лук и чесън и гответе, докато лукът стане прозрачен.
- Добавете каймата и я разбийте с шпатула, докато се запържи и не остане розова част.
- Добавете нарязаните тиквичка, червена чушка, морков и почистен фасул.
- Подправете с риган, сол и черен пипер.
- Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат и каймата е напълно готова.
- Свалете от огъня и сервирайте топло.20
- Свалете от огъня и сервирайте топло.