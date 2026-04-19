Рецептата Dnes: Мляно телешко със зеленчуци

Бърза, лесна и много вкусна рецепта за вечеря или обяд.

Съставки:

500 г телешка кайма

1 с.л. зехтин

1 средна глава лук, нарязана на кубчета

2 скилидки чесън, нарязани на ситно

1 средно голяма тиквичка, нарязана

1 червена чушка, нарязана

1 морков, нарязан на тънки филийки

200 г зелен фасул

1 ч.л. риган или смес от подправки

Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

Загрейте зехтина в голям незалепващ тиган на среден огън.

Добавете нарязания лук и чесън и гответе, докато лукът стане прозрачен.

Добавете каймата и я разбийте с шпатула, докато се запържи и не остане розова част.

Добавете нарязаните тиквичка, червена чушка, морков и почистен фасул.

Подправете с риган, сол и черен пипер.

Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат и каймата е напълно готова.

Свалете от огъня и сервирайте топло.20

