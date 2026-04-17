Кристина Апългейт е хоспитализирана

Кристина Апългейт е приета в болница в Лос Анджелис, твърди TMZ.

Според изданието 54-годишната актриса, която се бори с множествена склероза след поставената ѝ диагноза през 2021 година, е била хоспитализирана в края на март.

Засега не е ясно дали предполагаемото ѝ постъпване в болница е свързано именно с това заболяване.

Представител на Апългейт коментира пред Page Six: "Нямам коментар дали е в болница и какви медицински лечения провежда. Тя има дълга история на сложни здравословни състояния, за които говори освежаващо открито, както личи и от мемоарите ѝ, и от нейния подкаст."

Откровена до болка

Апългейт от години говори открито за състоянието си, а още през февруари сподели подробности, разкривайки, че заради постоянната болка е прикована към леглото.

Звездата от "Женени с деца" ("Married... with Children") направи това сърцераздирателно признание, докато разказваше пред People как въпреки всичко продължава да се опитва да води 15-годишната си дъщеря Сейди на училище и на други занимания.

"Искам да я водя - това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което прекарваме само двете", каза тя. "Казвам си: "Просто я закарай дотам безопасно и се прибери, за да можеш отново да легнеш в леглото." И точно това правя", сподели актрисата пред изданието.

Личният ѝ разказ

Апългейт има наскоро издадени мемоари - "Ти с тъжните очи" ("You With the Sad Eyes"), в които разказва както за годините си в Холивуд, така и за битката си с множествената склероза.

Актрисата има дъщеря от нидерландския музикант Мартин Ленобъл, за когото се омъжи през 2013 година.

Звездата от "Най-сладкото нещо" ("The Sweetest Thing") обяви диагнозата си през август 2021 година с емоционално изявление в X, тогава Twitter.

"Здравейте, приятели. Преди няколко месеца ми поставиха диагноза MS. Това беше странно пътуване. Но получих огромна подкрепа от хора, които познавам и които също живеят с това състояние", написа тя тогава.

"Пътят е тежък. Но, както всички знаем, пътят продължава. Освен ако някой задник не го блокира", добави тя.

"А както каза една моя приятелка, която има MS: "Събуждаме се и предприемаме нужното действие." И точно това правя. Затова сега моля за лично пространство, докато преминавам през това. Благодаря. Xo."

Апългейт вероятно е най-известна с пробивната си роля на непокорната тийнейджърка Кели Бънди в провокативния ситком "Женени с деца", в който играе от 1987 до 1997 година.