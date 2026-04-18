Как Сандра Бълок се възстанови след трагичната смърт на любимия си

В живота често ни се налага да продължим напред, точно когато нямаме желание за нищо, още по-малко за положителни промени. Това се случва и със Сандра Бълок, три години след като загуби любимия си Брайън Рандъл.

След кончината му през август 2023 г., актрисата преминава през тежък период на дълбока скръб, който променя изцяло ежедневието и приоритетите ѝ.

След трагичната смърт на Брайън Рандъл Сандра Бълок избира да се оттегли от медийния шум и да се фокусира върху най-важното за нея – семейството и душевното си възстановяване. Близки до нея споделят, че тя е прекарала продължително време у дома, далеч от публични изяви, като е заложила на спокойствие, терапия и грижа за децата си.

Именно този период на уединение ѝ помага постепенно да се справя с мъката след загубата на любимия си мъж и дългогодишен партньор.

Източник: Tialoto.bg