Истината за менопаузата: 4 полезни съвета и 1 неефективен навик

Много хора не мислят твърде много за менопаузата, преди да започнат да получават първите си горещи вълни. Но експертите по женско здраве казват, че жените могат да се подготвят за този етап от живота си години по-рано, като следват здравословни навици, спортуват и консумират храни, богати на калций, за да поддържат костите си здрави.

Менопаузата се определя като период от една година без менструален цикъл. Но, освен че спестявате от женски продукти за лична хигиена, има промени, които не са толкова приятни.

Менопаузата е цялостна промяна на тялото. При някои жени може да се появят стомашни проблеми, проблеми със здравето на костите, когнитивни проблеми, проблеми със съня, както и гинекологични проблеми - вагинални, хормонални и промени в кърменето.

Добрата новина? Менопаузата не е вечна. Тя е момент във времето.

Чудите се как да направите този период от живота си по-лесен? Тези четири съвета ще ви помогнат да постигнете по-безболезнена и безпроблемна менопауза.

1. Изградете здрави кости

Въпреки че жените на 20 години вероятно не мислят за менопауза, е важно да обърнат внимание на костната си плътност. Колкото по-рано осъзнаем това, толкова повече можем да повлияем на максималната си костна маса. Ключът към успеха се крие в здравословното хранене, включващо достатъчно количество калций и витамин D. В допълнение към това, силовите тренировки са от изключително важно значение, тъй като изграждат здрави и плътни кости.

Освен че ще осигурите здравина и сила на тялото, вниманието към костната структура ще предотврати състояния като остеопороза и фрактури, които могат да доведат до фатален край.

Още нещо, което трябва да имате предвид: Ако имате фамилна анамнеза за остеопороза, е добре да си направите сканиране на костната плътност по-рано.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg