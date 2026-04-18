Огнено кълбо в небето над Полша ВИДЕО

В петък вечерта в Полша е наблюдавано впечатляващо огнено кълбо, съобщи Skytinel - проект за наблюдение на небето.

"Метеороидът проблясваше многократно, карайки някои свидетели да се чувстват сякаш обектът се "върти" в атмосферата“, се казва в доклада за събитието.

Данните, събрани от инцидента, са анализирани и ще бъдат предоставени.

Bolid dzisiaj o godz. 20:54 widziany z Cieszyna 🎥 pic.twitter.com/Ybov5VJ9Mw — Marian Banot (@marianostudio2) April 17, 2026

"Вчера вечерта изключително ярко огнено кълбо се появи над централната част на страната. Явлението беше наблюдавано по време на вечеря, съпътстваща 14-тата конференция за метеоритите, организирана от Полското дружество за метеорити - точно след избирането на новото ръководство на асоциацията“, съобщи Skytinel чрез Facebook.

Огненото кълбо е наблюдавато над районите на Великополска и Лодзка.

Изключително ярък феномен

"Предварителните анализи показват, че метеороидът се е движил в орбита малко отвъд орбитата на Марс, а орбитата му около Слънцето е отнела малко над 1,5 земни години. Ходът на ярката фаза на полета също е бил интригуващ", гласи докладът, публикуван от Skytinel.

Огненото кълбо е метеор, характеризиращ се с високо ниво на яркост. Поради тази характеристика наблюдателите могат да почувстват, че това, което виждат в небето, прилича на огнено кълбо.

Светлината, излъчвана от огнено кълбо, е свързана с размера на метеороида и навлизането му в атмосферата. Когато обект с диаметър поне няколко сантиметра пресече тази граница, което се случва при високи скорости, повърхността му достига температури от няколко хиляди градуса.

Резултатът от тези фактори е интензивна светлина, съпътстваща огненото кълбо, и силен звуков бум. Последният елемент обаче не винаги се случва. В случая с обекта, наблюдаван в петък, Skytinel съобщи, че не е имало много съобщения за акустични ефекти.

Както съобщава Skytinel, в момента се извършва цялостен анализ на събраните данни. Благодарение на информацията, записана с помощта на насочени и камери за цялото небе, както и специализиран спектрограф, членовете на проекта ще могат да оценят състава на метеороида.

В доклада се споменават наблюденията на наблюдателите.

"Някои свидетели (...) са имали впечатлението, че обектът се "върти" в атмосферата", съобщава Skytinel, което, както обясняват авторите на публикацията, се дължи на многобройните изригвания на огненото кълбо.

Предоставената информация предполага, че обектът може да е паднал. Ако е така, зоната за търсене ще бъде разкрита след две седмици.

"Според настоящите знания не са причинени щети", съобщава Skytinel.