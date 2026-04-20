40 години "Клас": легендите пак на голямата сцена и "Госпожа Емилия" на винил

40 години приятелство. 40 години различно звучене. 40 години бунт срещу еднаквото.

Това стои зад дългогодишния успех на група Клас - първата new yave група в България. Основана по-скоро като бунт и символ на Прехода, колаборацията между Бойко Петков (вокал и бас), Иван Градинаров (китара) и Ангел Пенчев (клавиши) остава жива и до днес благодарение на човешките взаимоотношения и вярата в това, че да отстояваш собствения си стил е много по-важно от следване на тенденциите и тълпата. От желанието ти да бъдеш първи, да създаваш теченията и да пречупваш нормите.

“Адаптирането към промените, не само в музиката, но и към всичко, което ни заобикаля е процес, който е естествен и ние сме принудени да се адаптираме, нямаме друг избор”, казва Иван Градинаров ексклузивно пред Tialoto, “но това, което ни е запазило като група е приятелството”.

40-ия си рожден ден група Клас празнуват със записването на видеоклип към хита си “Тъгувам по теб”. Сякаш изваден от света на Хари Потър, в него може да видите дирижабли, ярки цветове и магия, която рядко се вижда в клиповете на рок групи. Но Клас не са като другите, те са new yave. Символ на свобода, иновация, нови идеи и това, което го няма никъде другаде.

Освен видеото, група Клас празнуват юбилея си и с преиздаване на албума “Госпожа Емилия”, който не излиза в стрийминг платформите, а на винил. С онова красиво звучене, което те връща в романтиката на 80-те години. Времето на промени, мечти и желание за нещо по-добро. Години, в които неизвестното не плашеше, а вдъхновяваше.

Песните от “Госпожа Емилия” и другите албуми на група Клас ще бъдат и част от програмата на фестивала PhillGood в Пловдив. Триото е хедлайнер заедно с величия като The Cure, Gorilazz, Suede и Moby - групи, които Клас се учат как една музикална идея да звучи на световно ниво.

"За нас това е един естествен възход на групата и това е мястото, на което ние принадлежим", казва вокалът на групата.

