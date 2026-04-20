Звездите, които осиновиха животните, с които са работили във филми

Всички сме чували за пренасянето на любовта между актьори от екрана в реалния живот. Така започва романтичната история на Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс, Емили Ванкамп и Джошуа Боуман, Кит Харингтън и Роуз Уесли, Хавиер Бардем и Пенелопе Крус, Кърт Ръсел и Голди Хоун и много други.

Но понякога родената любов на снимачната площадка не е между двама души, а между човек и животно.

Докато в наши дни е съвсем естествено известните личности да осиновяват домашни любимци, за да вдъхновяват същото поведение и у своите фенове, много по-рядко срещано е един актьор да си тръгне с четиринога компания от снимачната площадка. Но има и такива примери. Крис Еванс е един от тях, след като осиновява кучето си Доджър през 2017 година след края на снимките на "Светъл ум".

Тейлър Суифт също може да бъде включена в списъка, въпреки че не е актриса на пълен работен ден. Тя взима у дома котка, която среща на снимачната площадка. Други актьори обаче вдигат летвата и прибират у дома много по-големи животни. Брендан Фрейзър и Елизабет Тейлър, например, се сприятеляват толкова много с конете на снимачната площадка, че не искат да се разделят с тях.

А ето и кои актьори си тръгват по-богати, не само финансово, от снимачната площадка.

Сара Джесика Паркър

След като "И просто така" приключва втория си сезон, Сара Джесика Паркър сподели новината, че е осиновила котката, която Кари Брадшоу има у дома.

"Неговото име извън камерата е Лотус", написа Паркър под серия от снимки и видеа в Instagram, споделена през август 2023 година. "Той и неговите братя и сестри получиха имена на растения, когато са били спасени като новородени".

Звездата от "Сексът и градът" допълва "Официално осиновен от фамилията Паркър/Бродерик през април 2023. Той се присъединява към Реми и Смила, които бяха осиновени през май 2022. Ако ви изглежда познат, не грешите".

Крис Еванс

Еванс осиновява кучето си Доджър през 2017 година от снимачната площадка на филма "Светъл ум".

"Една от последните сцени, които снимахме, беше в развъдник. Когато влязох се зачудих дали това са кучета-актьори, или наистина се дават за осиновяване. Оказа се второто, така че се разходих по пътеките и видях едно куче, което не му беше мястото там. Взех го и се оказа толкова добро куче", разказва актьорът пред списание People.

Доджър официално е осиновен през април 2017 година и оттогава двамата с Крис са неразделни, като дори имат и еднакви дрехи.

По време на разговор със списание People през юли 2022 година, актьорът казва, че с кучето му са развили страхотно приятелство. Той допълни, че Доджър има всичките важни качества за един добър домашен любимец, включително лоялност, честност и забавление.

"Сигурно съм предубеден, но ще кажа, че Доджър е малко над обикновеното куче. Той просто е едно щастливо момче и прави всички около него още по-щастливи", похвали се Еванс.

