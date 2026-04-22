BGONAIR Live Новини Днес | 1

Принц Хари не искал кралската роля, защото тя убила майка му

Звездата с признание

22.04.2026 | 00:05 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Принц Хари призна, че не е искал да има кралска роля, защото именно това е било, което е убило майка му - принцеса Даяна. Тя си отиде от този свят на 36-годишната възраст - в края на август 1997 г. Папараци преследваха автомобила ѝ в тунел в Париж и се случи трагична катастрофа.

Принцът е едва на 12 г., когато майка му умира.

Хари и съпругата му Меган Маркъл напуснаха кралското семейство в началото на 2020 г. и отидоха да живеят в САЩ. Сега той каза, че не е искал работата си като кралска особа, защото е убеден, че това е убило майка му. Принцът бил още дете, когато решил, че не иска да бъде част от света на семейството си.

"След като майка ми умря, точно преди моя 13-и рожден ден, аз бях така: "Аз не искам тази професия. Не искам тази роля, накъдето и да се насочва това, не ми харесва. Това уби майка ми и аз бях много против това, и игнорирах нарочно това години наред", коментира той на събитието "InterEdge Summit" в Мелбърн, Австралия, предават от "Female First".

звезди принц Хари кралска роля кралско семейство принцеса Даяна смърт
