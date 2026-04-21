Странният живот на Шанън Елизабет - от "Американски пай" до покер и профил в OnlyFans

Шанън Елизабет се прочу, след като изигра студентката по обмен Надя в комедията от 1999 г. „Американски пай“.

Но кариерата и животът на актрисата не поеха по типичния път, който човек би очаквал от филмова звезда от деветдесетте години. Тя напусна Холивуд в пика на славата си, за да спасява носорози в Африка и дори стана професионален покер играч.

Наскоро пък беше обявено, че 52-годишната актриса се е присъединила към OnlyFans.

Нестандартният живот на Шанън Елизабет

Шанън се превръща в секссимвол през 90-те и 2000-те години, след „Американски пай" първа и втора част (която е през 2001 г.).

Актрисата се е появявала и в други филмови проекти като „Страшен филм“ (2000), „Тринадесет призрака“ (2001), „Наистина любов“ (2003) и „Прокълната“ (2005).

Тя се отдръпва от големия екран, за да се съсредоточи върху други проекти, а през 2016 г. се премества да живее в Южна Африка. Актрисата става застъпничка за защита на животните и дивата природа, а през 2018 г. стартира фондация „Шанън Елизабет“.

Тя е „посветена на защитата на застрашените видове, опазването на критични местообитания, подкрепата на рейнджъри на фронтовата линия и изграждането на трайни решения за опазване“, според официалния уебсайт.

