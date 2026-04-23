Кендъл Дженър и Елорди са заедно още от февруари, Кайли ги сватосала

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са двойка от няколко месеца. 30-годишната моделка и 28-годишният актьор се познават от години. Но красавицата била несигурна относно това дали отношенията им трябва да останат в приятелската зона или не.

Оказва се, че сестрата на Кендъл, Кайли Дженър, е била сватовник за двойката. Кайли има връзка с актьора Тимъти Шаламе от април 2023 г. И прекарва доста време около Джейкъб - на различни церемонии за раздаване на актьорски награди, на които присъства и Тимъти в началото на 2026 г.

"Те са заедно от няколко месеца вече, и върви добре. Те бяха двойка още през ранния февруари, така че мина известно време. Помага това, че и двамата доста бяха в Лос Анджелис през последните няколко месеца, това наистина им даде време да създадат връзка. Кайли беше около Джейкъб доста по време на маратона на наградния сезон на Тимъти, защото Джейкъб беше номиниран за "Франкенщайн", а Тимъти беше номиниран за "Върховният Марти". Кайли го хареса и помисли, че той ще е добър за Кени, така че тя беше така: "Момиче, заеми се с това, срещай се с това момче вече"", коментира източник на "Daily Mail".

