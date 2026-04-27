Мелания Тръмп на 56: От модния подиум в Словения до "титлата" първа дама на САЩ

Тя е красива, тя е стилна, тя е решителна, тя има усет за мода, политика и дипломатичност. Тръгнала от модния подиум в родната си Словения, днес тя е една от най-влиятелните жени в световен мащаб.

Носи „титлата“ първа дама на САЩ за втори път, а всяка нейна публична изява е обект на анализ, превръщайки се както в политическо, така и в модно събитие.

Тя е Мелания Тръмп, жената, която плени сърцето на един от най-богатите мъже в света, роди му син, а днес е негова съпруга, съветник и тих партньор в най-важните му лични и държавни дела. На 26 април г-жа Тръмп навършва 56 години, възраст, която от една страна внушава достолепие, а от друга е символ на женска сила.

Мелания Тръмп е истинско доказателство, че една жена може да постигне всичко, стига само да го пожелае. Доказателство, че след 50 дамите не бива да се чувстват по-малко желани, красиви или работоспособни. Тя е Мелания Тръмп, вдъхновение за милиони жени по целия свят.

Историята на Мелания Тръмп често се разказва през призмата на политиката, но зад публичния образ на първа дама стои една много по-модерна история – за момиче от Словения, което превръща самодисциплината, естетиката и спокойствието в своя запазена марка.

Още преди светът да я познава като Мелания Тръмп, тя е Мелания Кнавс – момиче от Севница, което расте сред простия ритъм на малък европейски град, но с необичайно силно усещане за визуална хармония и мода.

