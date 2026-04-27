Джими Кимъл с неприлична шега и черен хумор: Мелания изглежда като вдовица ВИДЕО

Джими Кимъл беше остро критикуван, след като дни преди инцидента в балната зала на хотел "Вашингтон Хилтън", се е пошегувал, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп изглежда като вдовица.

В четвъртък Кимъл организира пародия на вечерята - годишно събитие в чест на журналистиката и финансиране на стипендии - когато нарече Мелания "бременна вдовица“.

"Нашата първа дама, Мелания, е тук. Вижте Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, сияете като бременна вдовица“, каза Кимъл, преди да насочи вниманието си към рождения ден на първата дама.

"Знаете ли, рожденият ден на Мелания е в неделя. Тя планира да празнува у дома по същия начин, както винаги, гледайки през прозореца и шепнейки: "Какво направих?“, продължава шегата.

Предизвикване на съдбата?

Пародийният скеч се появи само дни преди да избухне стрелба на събитието в събота вечер във Вашингтон, на което президентът Тръмп присъства лично за първи път, докато е на поста си.

Шегите на Кимъл по време на пародията на събитието обаче получиха негативни реакции онлайн, тъй като Лари О'Конър, редактор на консервативното издание Townhall, описа комика като "счупен човек“.

Друг потребител написа: "Кимъл всъщност е по-лош от другите "комици“. Можете да видите кипящата омраза на лицето му към Тръмп".

"Дори не е по своята същност смешно. Трябва да си побъркан, за да се смееш на това“, каза трети потребител и определи Кимъл като зъл.

Политическият коментатор Линк Лорън написа, че много от хоата в масовите медии подхранват разделение и омраза от години. "Джими Кимъл току-що направи отвратителна шега за това, че Мелания Тръмп ще стане вдовица".

Вечеря, завършила с изстрели

Гостите едва успяха да започнат с предястията си, преди агенти на Тайните служби да нахлуят в балната зала на хотел "Вашингтон Хилтън“ след серия от "силни шумове“.

Балната зала, пълна с водещи журналисти на страната, холивудски знаменитости и членове на кабинета, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и държавния секретар Марко Рубио, се превърна в сцена на истински хаос.

Кадри показват гости в смокинги и жени във вечерни рокли, сгушени под масите, докато Тайните служби патрулират по пода на балната зала.

Инцидентът се е случил в същия хотел, където президентът Роналд Рейгън е бил застрелян през 1981 г. – зловещ исторически паралел, който не е убягнал от присъстващите.

Докато Доналд Тръмп и първата дама са били отвеждани на сигурно място, ужасените присъстващи са се скрили където могат, докато нетърпеливо са чакали новини.

Стрелецът, идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън, е нарушил контролно-пропускателния пункт на събитието, преди да бъде бързо заловен от органите на реда.

Тръмп, все още облечен в смокинга си, се е обърнал към нацията само два часа по-късно. "Когато си влиятелен те преследват. Изглежда си мислят, че е бил самотен вълк. Няма да позволим на никого да завладее обществото ни".

Белият дом потвърди, че вечерята ще бъде пренасрочена в рамките на 30 дни, обещавайки събитие, което е "по-голямо и по-добро“.

Но засега Вашингтон остава в повишена готовност, докато се бори с поредния опит за покушение срещу президента.