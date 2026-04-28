„Клиника на третия етаж“ започва по Bulgaria ON AIR от 5 май

От 5 май Bulgaria ON AIR ще излъчва „Клиника на третия етаж“ – сериал, който през годините се е утвърдил като едно от разпознаваемите български телевизионни заглавия. Със своя характерен баланс между драматични ситуации, човешки отношения и фини моменти на хумор, поредицата отново ще намери място в ежедневието на зрителите.

Действието се развива в болнична среда, където напрежението на професията среща личните истории на лекарите и пациентите. „Клиника на третия етаж“ не разказва просто медицински случаи, а изгражда цял свят от взаимоотношения, избори и морални дилеми, които звучат актуално и днес. Именно тази човешка перспектива прави сериала близък до публиката и го превръща в заглавие, което се помни.

В актьорския състав зрителите ще видят Стефания Колева, Николай Урумов, Александър Косев, Христо Мутафчиев, Рени Врангова и Анета Сотирова – имена, които придават плътност и автентичност на образите и допринасят за отличителния стил на сериала. Всеки от героите носи своята лична история, а срещата между тях изгражда динамиката, която държи вниманието на зрителя.

С връщането на „Клиника на третия етаж“ Bulgaria ON AIR поставя акцент върху българското телевизионно съдържание, което има устойчив интерес и продължава да вълнува различни поколения. Заглавието се вписва естествено в програмата на телевизията, която залага на силни истории и разпознаваеми лица.

