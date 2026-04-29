Гледа ли Джордж Клуни филмите си?

Джордж Клуни е участвал в близо 100 филма, но това не означава, че обича да ги гледа.

"Странно е. С напредването на възрастта става трудно да гледаш филмите си от младите години, защото си казваш: "По дяволите, това вече дори не прилича на мен", казва 64-годишният актьор пред People на червения килим по време на 51-вата церемония на наградите "Чаплин" в Alice Tully Hall в Ню Йорк в понеделник, 27 април.

Почит към кариера с дълбок отпечатък

Клуни присъства на ежегодната гала вечер в Ню Йорк, за да получи награда от Film at Lincoln Center, която отличава значимия принос на дадена личност към изкуството на киното. Отличието носи името на Чарли Чаплин - първият му носител още през 1972 г.

Актьорът споделя, че наскоро е гледал анимационния си филм със стоп-моушън техника "Фантастичният господин Фокс" ("Fantastic Mr. Fox") от 2009 г. заедно с осемгодишните си близнаци Александър и Ела, които са от съпругата му Амал Клуни.

"Гледах "Фантастичният господин Фокс", което е малко по-лесно, защото не съм аз, а само гласът ми. Това е забавно, защото децата бавно започват да разбират с какво се занимавам. Но останалото... Виж, трудно е, защото обикновено не искам да гледам назад. А сега, когато след седмица ставам на 65, гледката напред става доста "по-къса", разбираш ли? Та може би някой ден ще погледна назад", казва той.

Вечер с близки и колеги

Клуни и 48-годишната Амал Клуни позираха заедно на червения килим преди събитието, където актьорът беше почетен от приятели и колеги, сред които Стивън Колбер, Джулиана Маргулис, Джон Туртуро и Сам Рокуел.

"Мисля, че той е наистина специален човек. Той е много топъл, много щедър човек. Добър човек, който е направил много за другите - хуманитарна дейност, позиция по важни въпроси, филантропия. Избира страхотни проекти и продължава да се развива в кариерата си. Трудно е да имаш такава дългогодишна кариера, а той успя. Това не бива да се приема за даденост. Винаги съм впечатлен. Той не успя като много млад и мисля, че разбира какво означава шансът - и как да го използва максимално", казва 69-годишният Джон Туртуро пред People.

Двамата играят заедно във филма "О, братко, къде си?" ("O Brother, Where Art Thou?") от 2000 г. и са останали близки приятели през годините.

Какво предстои за Клуни?

Както самият Клуни отбеляза, на 6 май той навършва 65 години. Последно се появи на голям екран през 2025 г. във филма "Джей Кели" ("Jay Kelly"), където играе филмова звезда, неособено различна от самия него.

През последните месеци актьорът споделя, че работи по "Бандата на Оушън 4" ("Ocean's 14") - продължение на трите филма за обири, в които участва заедно с Брад Пит, Мат Деймън и Джулия Робъртс. Variety съобщи през декември 2025 г., че снимките се очаква да започнат през октомври.

Според публикация на Deadline от октомври 2025 г., Клуни ще участва и в предстоящия френски филм "Обади се на агента ми" ("Call My Agent", на френски: "Dix Pour Cent"), спиноф на едноименния френски сериал с Камий Котен. Премиерата на филма е насрочена за 23 май.