Джордж Клуни вече няма да целува жени във филмите си

Джордж Клуни разкри, че се е отказал от това да целува жени на екрана - за роли във филми.

Причините - напредващите му години и обещание, което е дал на съпругата си Амал Клуни. 64-годишният актьор призна, че вече не може да види себе си като Лотарио - съблазнител на жени.

"Опитвам да вървя по пътя, по който вървеше Пол Нюман: "Добре, ами повече няма да целувам момиче". Когато навърших 60 г., проведох разговор със съпругата си. Аз казах: "Виж, аз все още мога да играя баскетбол с момчетата. Аз играя с 25-годишните момчета. Все още мога да вися, във форма съм. Но след 25 години, аз ще съм на 85 г. Няма значение колко мюсли барчета изяждаш, това е реално число", коментира звездата пред вестника "Daily Mail".

